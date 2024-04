Udinese-Inter, Inzaghi corre ai ripari. Probabile formazione – CdS

Simone Inzaghi deve provvedere a qualche problema di infermeria in casa Inter. Senza due difensori sono pronte le soluzioni per la partita contro l’Udinese, la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE – Alessandro Bastoni sarà out per la partita contro l’Udinese. Ha lavorato singolarmente nelle ultime sessioni d’allenamento di Appiano Gentile e Simone Inzaghi non sembra propenso a rischiarlo per la trasferta in Friuli. Assieme al difensore mancherà probabilmente anche un altro del reparto: Stefan de Vrij. L’olandese sta cercando di recuperare da un problema più grave di un affaticamento e oggi si saprà di più dopo l’ultimo allenamento per la sua convocazione. A destra è favorito Denzel Dumfries su Matteo Darmian, da braccetto di sinistra agirà Carlos Augusto con Federico Dimarco più alto. Tra i pali torna Yann Sommer, con l’Empoli aveva giocato Emil Audero. La probabile formazione di Inzaghi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.