Calhanoglu, i rigori una specialità. Numeri da fenomeno – CdS

Hakan Calhanoglu è infallibile dal dischetto ed è pronto a replicarsi per l’ennesima volta contro l’Udinese. Il turco ha segnato nove volte su altrettanti calci di rigore battuti, ricorda il Corriere dello Sport.

INFALLIBILE – Segnare nove rigori su nove tentativi in una sola stagione è difficile, anche per i migliori. Tra questi c’è sicuramente anche Hakan Calhanoglu, che ha collezionato tali numeri risultando infallibile dagli undici metri. Si è confermato ultimamente in nazionale, ma soprattutto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro l’Atletico Madrid è stato chirurgico ed ha dimostrato il motivo per cui oggi è il primo rigorista a discapito del deludente Lautaro Martinez. Il regista di Simone Inzaghi ha abbassato notevolmente la sua posizione in campo, sono diminuite così le possibilità di segnare. Con l’Udinese aspetta un possibile rigore per toccare quota 10 gol in campionato e scrivere un suo personale record. L’ultimo segnato e battuto è quello con la Lazio in Supercoppa Italiana, con cui è arrivato a 14 in maglia Inter. A 19 c’è Romelu Lukaku, che ha interrotto la striscia quest’anno con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia