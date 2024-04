Udinese, lo stato di forma in vista dell’Inter: vittoria di spessore

Manca sempre meno alla sfida tra Inter ed Empoli, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Davide Nicola arriva alla sfida, con un calo nelle ultime uscite

STATO DI FORMA – Inter e Udinese si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Gabriele Cioffi non ha vissuto un ottimo momento, salvo l’importante vittoria in trasferta contro la Lazio, ultima di questo lotto. Importanti, però, sono anche i pareggi per 1-1 contro Salernitana e Sassuolo (specialmente contro questi ultimi) per quanto riguarda la lotta alla salvezza. Due, invece, le sconfitte: la prima contro il Genoa, per 2-0. La seconda contro il Torino, in casa, per 0-2. Risultati che, comunque, non permettono di dormire sonni tranquilli.

Udinese-Inter, bianconeri a caccia di punti per la salvezza

SITUAZIONE DI CLASSIFICA – L’Inter troverà domani un’Udinese agguerrita, considerando anche la traballante posizione di classifica. I friulani sono 14esimi, certo, a quattro distanze dal primo posto utile per retrocedere in Serie B. Ma sono anche soltanto tre i punti che separano la squadra di Gabriele Cioffi dal Frosinone fermo a 25 e impegnato oggi alle 12.30 in casa contro la rivelazione Bologna. Una partita, quindi, che la squadra di Simone Inzaghi non potrà assolutamente prendere sottogamba. Anche e soprattutto per mantenere le distanze con il Milan invariate (14 punti) e continuare con il grande sogno di vincere la seconda stella propripo nel derby.

SCELTE – Gabriele Cioffi, per cercare di fermare l’Inter, dovrà fare a meno di Lorenzo Lucca davanti, squalificato. Per questo nella sua probabile formazione potrebbe arrivare, come anticipato nella conferenza stampa di ieri, la scelta di puntare su Pereyra alle spalle di Thauvin unica punta. Occhio anche a Lazar Samardzic a centrocampo, sul quale sono inevitabilmente puntati i riflettori dopo quanto accaduto con i nerazzurri la scorsa estate.