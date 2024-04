Cioffi: «Inter, ecco chi gioca davanti! Flessione? Avevano un sogno»

Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese-Inter, gara in programma lunedì sera e valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei friulani ha fatto il punto sulle sue scelte in attacco e sullo stato di forma di entrambe le squadre.

SCELTE IN ATTACCO – Gabriele Cioffi parla delle sue scelte, specialmente in attacco, in vista di Udinese-Inter: «Dobbiamo dare il 200%, è l’unico modo per uscire dal campo con punti che ci servono per le zone basse della classifica. Ai nostri attaccanti chiediamo di fare tanta fatica, ci sta che Lucca possa aver preso un giallo di troppo. Success ha fatto una settimana discreta, mentre Brenner ha avuto dei problemi familiari e dovrebbe tornare domani. Una possibilità davanti sono Thauvin e Pereyra insieme. Davis mancherà dai convocati, si è allenato ma non siamo riusciti a recuperarlo per la panchina».

Udinese-Inter, Cioffi e il momento delle due squadre

TATTICA – Cioffi prosegue parlando di come pensa di schierare la sua squadra in campo: «Ho la fortuna di avere giocatori che si sposano bene in ogni reparto. Staremo corti per evitare di concedere all’Inter troppo campo. Samardzic è cresciuto molto, ora è attento e connesso con i compagni in fase difensiva. Sta provando a stupire, ma deve trovare il giusto equilibrio tra questa voglia di stupire e la concretezza nelle varie fasi di gioco».

SOGNO SVANITO – Infine Cioffi fa il punto sullo stato di forma della sua Udinese, ma anche dell’Inter: «Se da giocatore sento che il mio allenatore dice che andiamo a vincere contro l’Inter mi metto a ridere, ma pensando a fare un punto e volendo sorprendere si può fare un percorso differente. Rispetto al 3-1 della scorsa stagione siamo una squadra diversa, così come sono diversi gli avversari. Guardiamo solo avanti. Loro hanno avuto un piccolo periodo di flessione, penso che la Champions League fosse il loro sogno, ma mi aspetto che vogliano vincere lo scudetto contro il Milan».