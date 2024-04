Allegri: «Inter a 20 punti? Pensiamo ad altro. Un vero obiettivo»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo contro la Fiorentina, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico della Juventus continua a sottolineare il vero obiettivo della sua squadra, che non riguarda la corsa con l’Inter.

AMPIO DISTACCO – Nonostante fino a gennaio la Juventus fosse attaccata all’Inter, dando a tutti l’illusione di una lotta scudetto serrata fino all’ultimo, i punti di distacco alla vigilia della trentunesima giornata sono ben 20. Lo sa anche Massimiliano Allegri, che però in conferenza stampa non vuole far caso alla cosa: «Sono i numeri a contare e il campionato dice il valore reale delle squadre. Noi non dobbiamo pensare a questi venti punti di distacco, ma soltanto a quelli che ci mancano per entrare in Champions League».

Allegri, niente Inter: l’obiettivo della Juventus è un altro

VERO OBIETTIVO – Superata la fase delle battutine su “guardie e ladri” e “Djokovic-Sinner”, Massimiliano Allegri torna sulla filastrocca del vero obiettivo della Juventus. Ovvero non la lotta con l’Inter, ormai ampiamente conclusasi, ma il raggiungimento della Champions League. Lo ribadisce il tecnico bianconero, con queste parole: «La società aveva l’obiettivo di entrare in Champions League. Ci siamo, ma abbiamo bruciato tanti punti. Da qui alla fine ci saranno difficoltà, tra partite complicate e scontri diretti. Ma dobbiamo arrivarci, in un modo o nell’altro».

DIFFERENZE – Infine, Allegri torna sul valore della sua rosa che – nonostante a livello di ingaggi sia quella con più valore in Serie A – crede non essere in grado di competere con quella dell’Inter: «Ci sono giocatori bravi che più giocano e piu migliorano. Ecco perché è fondamentale arrivare in Champions League. L’anno prossimo le partite europee sarebbero l’opportunità per crescere per chi ha disputato meno partite internazionali».