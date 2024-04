Inter-Frosinone Primavera 1-0, riecco la vittoria! Decide Quieto

Termina con il punteggio di 1-0 Inter-Frosinone Primavera, sfida valevole per la ventottesima giornata del Campionato Primavera. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-0

VANTAGGIO – La ripresa, dopo un primo tempo passato quasi totalmente in attacco senza però riuscire a concretizzare, si mette fin da subito sui binari giusti. Al minuto 48, infatti, arriva finalmente il gol che sblocca la partita: cross di Kamate con il sinistro verso il secondo palo, Motta arriva per primo sul pallone e appoggia per Quieto che deve solo spingere in rete il terzo gol del suo campionato. L’Inter continua a spingere e al 61′ sfiora il raddoppio: protagonista ancora Quieto che mette in mezzo un pallone perfetto, ma Di Maggio spreca di testa, tutto solo, mandando fuori.

RITORNO ALLA VITTORIA – Nella seconda parte della ripresa il Frosinone prova a reagire, spostando gli equilibri di gioco. Tuttavia regge molto bene la difesa di Cristian Chivu, che non molla di un centimetro sui tentativi della squadra ciociara. Tanto che nel finale arriva un’altra occasione proprio per l’Inter, quando Owusu spacca in due la squadra avversaria con una pericolosa ripartenza, ma sul più bello sbaglia il passaggio per Lavelli che si sarebbe trovato da solo davanti all’estremo difensore avversario. Poco male, perché basta la rete di Quieto a riportare i nerazzurri alla vittoria dopo una serie non positiva.

INTER-FROSINONE PRIMAVERA 1-0

Quieto al 48′