Inter-Frosinone Primavera 0-0 al 45′: ci prova Di Maggio, ma tutto bloccato

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Frosinone Primavera, sfida valevole per la ventottesima giornata del Campionato Primavera 1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

TUTTO BLOCCATO – Ancora tutto bloccato tra Inter e Frosinone Primavera, nonostante la buona prestazione dei ragazzi di Cristian Chivu e dei numerosi attacchi portati verso la porta della formazione ciociara. In particolar modo con la grande occasione da segnalare al 20′, quando Di Maggio è a tu-per-tu con il portiere avversario, ma Petta con un grande intervento si immola e impedisce al centrocampista di trovare la rete che potrebbe sbloccare il risultato. Poco dopo Berenbruch crossa in mezzo per Kamate che avrebbe l’occasione con il suo inserimento di segnare, ma è bravo Romano a chiuderlo in tempo.

OCCASIONE GHIOTTA – L’Inter continua ad attaccare per tutto il secondo tempo, non riuscendo però a scardinare la difesa di un Frosinone che, fin qui, continua a reggere bene agli assalti dei padroni di casa. Nel finale, però, arriva una ghiotta occasione, ancora una volta per Di Maggio. Il centrocampista riceve palla da Kamate, ma in spaccata manda incredibilmente fuori. Si va quindi negli spogliatoi con il risultato ancora bloccato, nella speranza di riuscire a portarsi in vantaggio nella ripresa.

INTER-FROSINONE PRIMAVERA 0-0