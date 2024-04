Zirkzee, non solo Juventus: l’Inter ha una carta da giocarsi – SI

Joshua Zirkzee è sicuramente uno dei prospetti più interessanti nel nostro calcio, considerando anche la sua ottima stagione da vera e propria rivelazione con la maglia del Bologna. La Juventus è in vantaggio in vista del prossimo anno, ma secondo Tancredi Palmeri di SportItalia, l’Inter ha una carta da giocarsi.

RIVELAZIONE – Con dieci gol e quattro assist in ventotto partite in Serie A, Joshua Zirzkee sta inevitabilmente facendo parlare di sé in questa stagione. Merito anche delle prestazioni del Bologna, che l’attaccante olandese sta contribuendo a portare addirittura a conquistare un posto nella prossima UEFA Champions League. Una vera e propria rivelazione, che ha portato anche diversi club a guardare su di lui. Specialmente in Italia, con la Juventus che sembra in vantaggio, forte anche della probabile scelta di puntare su Thiago Motta per la panchina a partire dal prossimo anno. Ma occhio anche all’Inter.

Zirkzee fa gola a molti: Inter, Juventus e Milan pronte a darsi battaglia

CORSA A TRE – Per Zirkzee la corsa è a tre. Come detto, la Juventus è al momento in vantaggio. Subito dietro però ci sono proprio l’Inter e anche il Milan, che dovrà sostituire Olivier Giroud il prossimo anno. Quello dell’olandese è un profilo importante: giovane, con grandi doti fisiche e tecniche e che conosce già il nostro campionato. Per questo le tre big italiane sono pronte a darsi battaglia sul mercato in estate, consce del fatto che un investimento del genere sarebbe sicuramente volto a guadagnare.

CARTA DA GIOCARSI – L’Inter ha una carta da giocarsi, secondo Tancredi Palmeri di SportItalia. Ovvero la scelta di sacrificare una serie di prestiti “minori” e soprattutto un talento sicuro come Valentin Carboni. Una decisione che potrebbe non far contenti tutti, ma che andrebbe a portare un talento già pronto come Joshua Zirkzee alla corte di Simone Inzaghi, vista anche la lunga stagione che attende i nerazzurri, pur dovendo lasciar partire un talento che, al momento, è ancora da visualizzare in prospettiva. Una trattativa in ogni caso difficile, considerando la richiesta di 40 milioni per il cartellino dell’olandese.