De Paola: «Inter, Oaktree pronta a una scelta. Marotta fuoriclasse»

Tengono banco, oltre alle questioni di campo, anche quelle societarie per quanto riguarda l’Inter. Sul tema si è espresso il giornalista Paolo De Paola, che nel suo editoriale per SportItalia.it elogia anche Beppe Marotta per la gestione societaria.

SCELTA PRONTA – Oaktree si prepara a confermare Steven Zhang proprietario dell’Inter, concedendogli altro tempo per ripagare il prestito concesso tre anni fa e in scadenza a fine maggio. Un’opzione sulla quale il presidente nerazzurro sta lavorando duramente da tempo e che sembra possa essere accolta positivamente dal fondo americano. Lo sottolinea anche Paolo De Paola nel suo editoriale: “La ricerca spasmodica di un nuovo padrone per l’Inter non approderà a nulla. Il fondo americano Oaktree è pronto a rinnovare l’accordo con Zhang che rilancia sul futuro“.

Inter e questione societaria: il vero problema

STUDI MAI DIMOSTRATI – Paolo De Paola prosegue poi nel suo discorso difendendo il lavoro societario dell’Inter, specialmente da chi, a volte, parla senza sapere nulla di quello di cui sta parlando: “Il punto non è l’Inter, ma quanti dall’alto di studi economici mai dimostrati si cimentano in autentici azzardi numerici pur di spostare l’attenzione sulla società al vertice del nostro campionato ottimamente gestita da un fuoriclasse come Marotta“. Come, per esempio, “tifosi” che in preda alla frustrazione di vedere una squadra così lanciata in campionato presentano esposti quantomeno discutibili…

GESTIONE PERFETTA – Insomma, il succo del discorso di Paolo De Paola è quanto si sta vedendo da diverso tempo in casa Inter: una gestione perfetta, volta non solo a sanare il bilancio (specialmente tramite il player-trading), ma anche e soprattutto tenendo ben saldo lo sguardo alle prestazioni sportive. Che, nelle ultime stagioni, hanno portato la squadra a vincere sempre almeno un trofeo (dallo scudetto del 2021), con una finale europea. Oltre all’avvicinarsi del ventesimo titolo in campionato.