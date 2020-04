Politano: “Conte va per le lunghe. Gattuso fa meno, ma più intensità”

Politano si è soffermato ai microfoni di SkySport, facendo un paragone tra il passato all’Inter e il presente al Napoli. L’attaccante si concentra in particolare su Antonio Conte e Gennaro Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni

DAL PASSATO AL PRESENTE – Matteo Politano risponde al paragone tra i due allenatori: «I tifosi del Napoli sono molto calorosi, è bello essere un giocatore azzurro. Ci sono differenze tra Conte e Gattuso? Non sono tantissime, entrambi mettono l’anima nel loro lavoro. COnte va più per le lunghe mentre Gattuso fa meno ma con più intensità. Obiettivo Napoli alla ripresa della Serie A? Il nostro obiettivo è arrivare in Europa e dobbiamo dare il massimo per riuscirci. Europei nel 2021? La Nazionale è un mio obiettivo e avrò un anno in più per far vedere a Mancini di meritare la maglia Azzurra».

Fonte: TuttoNapoli