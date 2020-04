Conte: “Cambio regole fiscali o fine Europa! Coronavirus, Italia migliora”

Conte ha parlato ai microfoni della Bild, sottolineando la necessità di allentare le regole fiscali. Il Presidente del Consiglio avverte l’Europa, poi si concentra sull’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni alla Bild

ECONOMIA DEVE RIPARTIRE: CONTE TUONA

Giuseppe Conte avverte l’intera Unione Europea: «La Germania non ha vantaggi se l’Europa sprofonda nella recessione. Le nostre economie sono messe alla prova. E abbiamo la più grande debolezza dopo la guerra. Dobbiamo sviluppare strumenti fiscali e reattività. Non pretendiamo che la Germania e l’Olanda paghino i nostri debiti. Euro bond? Non dobbiamo rimanere indietro rispetto alla concorrenza con USA e Cina. Ora forniscono ciascuno il 13 percento del proprio PIL. Chiedo che le regole di politica fiscale siano allentate. Altrimenti dobbiamo cancellare l’Europa e tutti fanno le loro cose. Una rapida salita è il meglio per tutti».

DAL COVID-19 AL TURISMO

Giuseppe Conte si concentra poi sulle tematiche relative al Coronavirus: «Il numero di persone guarite sta aumentando rapidamente. Spero che stiamo uscendo dalla crisi. Siamo in una fase cruciale. Abbiamo avuto un sovraccarico incredibile nella capacità dei nostri ospedali. Mancavano i letti per la terapia intensiva. Abbiamo costruito ospedali di emergenza per pazienti con Coronavirus. L’Italia è pioniera. Germania e Italia possono solo aiutarsi a vicenda – dice Conte -. Quando stiamo meglio, aiutiamo di nuovo gli altri. Dobbiamo andare a combattere insieme. Il fronte rivolto verso il nemico deve essere chiuso. Il Coronavirus soffia come il vento. Tutti i popoli d’Europa devono aiutarsi a vicenda. Non vedo l’ora che tornino i turisti. Un caloroso benvenuto! Se aboliremo le restrizioni per l’Italia, ci sarà di nuovo la libertà di viaggiare. Cordiali saluti al popolo tedesco e molte grazie ad Angela Merkel. Italiani e tedeschi sono profondamente legati nel cuore. Il popolo tedesco è sempre stato amico del popolo italiano».