Agoumé-Inter, avanti insieme: intesa per il rinnovo fino al 2024

Agoumé non è riuscito a imporsi nelle gerarchie di Antonio Conte, ma rappresenta un patrimonio importante per l’Inter. Nonostante l’emergenza Coronavirus limiti molto i contatti, è pronta l’intesa per il rinnovo di contratto. Di seguito le ultime novità da “Tuttomercatoweb”

RINNOVO ALL’ORIZZONTE – Il calcio è paralizzato dall’emergenza Coronavirus (qui i numeri di oggi), ma vanno avanti le contrattazioni in casa Inter. In particolare, secondo gli ultimi rumors, Lucien Agoumé avrebbe raggiunto l’intesa di massima per il rinnovo di contratto. Il centrocampista prolungherà con i nerazzurri fino al 2024. In attesa delle comunicazioni ufficiali nelle prossime settimane, un passo importante per il futuro del francese all’Inter.