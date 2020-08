Podolski: “Inter tra favorite in Europa League. Poco tempo lÃ¬, bei ricordi”

Podolski: “Inter tra favorite in Europa League. Poco tempo lì, bei ricordi”

Lukas Podolski, attaccante dell’Antalyaspor con un breve passato anche all’Inter, ha parlato in esclusiva a “Sky Sport” delle possibilità per i nerazzurri di poter vincere l’Europa League e della sua esperienza a Milano.

SALUTO SPECIALE – Intervistato da “Sky Sport” a Colonia – dove andrà in scena la finale di Europa League – Lukas Podolski, attaccante dell’Antalyaspor con un (breve) passato anche in nerazzurro, ha parlato delle possibilità della squadra di Antonio Conte di arrivare a sollevare il trofeo e della sua esperienza a Milano: «L’Inter è tra le favorite per l’Europa League, ha una buona squadra e una buona filosofia di gioco. Mi piace anche lo stile dell’allenatore che ci mette tanta passione. Per questo penso che siano tra i favoriti. Mando un saluto ai tifosi nerazzurri, ho passato poco tempo lì ma mi è piaciuto, ho conosciuto la città ho molti amici a Milano e tanti bei ricordi, anche se non era un periodo facile con i cambiamenti societari. Auguro buona fortuna ai tifosi dell’Inter, vediamo chi arriverà in finale».