Plastino: «Dzeko out a Liverpool per Torino-Inter? Anche un altro motivo»

Dzeko dovrebbe tornare titolare in Torino-Inter stasera alle 20.45 (fra poco più di un’ora le formazioni ufficiali). Il giornalista Plastino, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, trova due motivi per cui il bosniaco è rimasto fuori martedì a Liverpool.

PRESERVATO – Michele Plastino analizza il mancato utilizzo di Edin Dzeko da parte di Simone Inzaghi in Liverpool-Inter: «Ha detto che l’ha risparmiato per il Torino. Anche per un altro motivo: se in quel momento stai vincendo così non vedo perché non devi continuare a vincere così e magari fare un altro gol. Quando si parla di giudizi su chi fa giocare un allenatore o chi tiene fuori non possiamo entrare nella sua testa: è quello che li vede tutti i giorni negli allenamenti, capisce chi deve riposare e tirare il fiato. Non credo, conoscendolo, che Inzaghi parta battuto in qualsiasi partita».