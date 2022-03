Precedenti Torino-Inter: oggi numero 99 fuori, tendenza invertita da poco

Torino-Inter si giocherà alle 20.45 e ci sono ben novantotto precedenti in casa dei granata. Le ultime due stagioni sono servite per invertire una tendenza che non si stava mettendo benissimo.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Torino-Inter numero 99 in casa dei granata. Il complessivo dice 32 vittorie, 28 pareggi e 38 sconfitte, con 125 gol segnati e 144 subiti. La prima volta risale a oltre un secolo fa, il 5 dicembre 1909, con un 3-4 dall’alto punteggio. L’ultima, invece, è praticamente un anno fa: il 14 marzo del 2021 i gol di Romelu Lukaku su rigore e Lautaro Martinez allo scadere (gran colpo di testa) diedero un 1-2 fondamentale nella corsa per il titolo. Il Toro ha colpito quattro volte in sette presenze. Nelle ultime due stagioni sono arrivate altrettante vittorie, che hanno permesso di invertire una tendenza che si stava facendo negativa (un pareggio e due 1-0 a sfavore). Dal ritorno definitivo in Serie A del Torino (2012) l’Inter ha vinto solo quattro partite su nove, con le già citate due sconfitte e tre pareggi.

I NUMERI COMPLESSIVI – Contando anche le sfide giocate con l’Inter in casa ci sono 196 precedenti col Torino: 181 in Serie A e i restanti 15 in Coppa Italia. Le vittorie nerazzurre sono 82 , i pareggi e quelle granata 57 a testa. All’andata al Meazza è finita 1-0, gol di Denzel Dumfries il 22 dicembre nell’ultima giornata del girone d’andata (vedi highlights). Ma stasera sarà tutt’altra partita, visto che nel frattempo è cambiato il rendimento sia della squadra di Simone Inzaghi sia di quella di Ivan Juric.