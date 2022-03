Correa, recupero fondamentale per Inzaghi. Spazio in Torino-Inter?

Correa ha finalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo per due mesi. Il rientro dell’argentino è fondamentale per Inzaghi: minuti anche in Torino-Inter?

RITORNO – Correa, dopo un calvario durato quasi due mesi, è rientrato dall’infortunio patito in Coppa Italia contro l’Empoli. L’argentino è già sceso in campo, trovando minuti contro la Salernitana, match in cui l’argentino ha avuto anche diverse occasioni per segnare, tutte non sfruttate. In Torino-Inter, di questa sera, il numero 19 nerazzurro potrebbe trovare spazio. Difficile però, vederlo dal 1′: è probabile che Inzaghi, vista l’importanza dell’impegno, si affidi alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko. Ma, in caso di necessità, Correa rappresenta un’arma importante per Inzaghi: l’argentino, infatti è l’unico attaccante in grado di attaccare lo spazio e la profondità a disposizione di Inzaghi.

CENTELLINARE – Il rientro di Correa è fondamentale per l’Inter che, per il rush finale della stagione, ha bisogno di tutta la rosa a disposizione. È chiaro però che la predisposizione dell’argentino agli infortuni ammette cautela: per evitare rischi o sgradevoli ricadute, il rientro in pianta stabile di Correa verrà gestito, con minutaggi inizialmente limitati. L’Inter, e l’argentino, non possono permettersi una nuova assenza prolungata: a due mesi dalla fine della stagione è fondamentale che tutti, all’interno della rosa, possano dare il loro contributo in maniera continua.