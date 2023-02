Pistocchi: «Inter ribalta l’Udinese. Vittoria, ma non convince»

Tra le analisi postpartita di Inter-Udinese, è arrivata anche quella del noto giornalista Maurizio Pistocchi. Che, nonostante le statistiche nettamente a favore dei nerazzurri, trova la vittoria non convincente

VINCE MA NON CONVINCE – Nonostante le statistiche a favore dei nerazzurri, Maurizio Pistocchi non è soddisfatto dopo Inter-Udinese. Il noto giornalista sportivo, infatti, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale ha analizzato così la vittoria a San Siro: «L’Inter vince ma non convince. 3-1, con la gara ribaltata grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez dopo aver sofferto il pari di Lovric».