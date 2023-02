Lukaku-Lautaro Martinez, l’Inter si gode i suoi marcatori: ora lo sprint

Dopo poco più di un anno e mezzo, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono tornati insieme sul tabellino dei marcatori. L’ultima volta era successo proprio contro l’Udinese (vedi articolo). Adesso, però, si aspetta il ritorno in pianta stabile

IL RITORNO DELLA LULA – Dal 23 maggio 2021 al 18 febbraio 2023. Da Inter-Udinese a Inter-Udinese. Poco più di un anno e mezzo per il ritorno di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sul tabellino dei marcatori nella stessa partita. Quasi nessuno si aspettava (o sperava) a inizio stagione che ci sarebbe voluto così tanto perché ciò accadesse. Specialmente con l’esordio subito vincente da parte di Romelu Lukaku, che dopo pochi minuti era riuscito a trovare il suo primo gol stagionale a Lecce. Il resto, purtroppo, è storia. Fino a ieri.

IN COPPIA – Ora ci si aspetta che Romelu Lukaku e Lautaro Martinez tornino stabilmente insieme dal primo minuto, come successo a Genova contro la Sampdoria. Ma, naturalmente, con ben altri risultati. Questo potrebbe accadere con ogni probabilità mercoledì, quando l’Inter sarà impegnata a San Siro contro il Porto per una magica notte di UEFA Champions League. E chissà che Lukaku e Lautaro Martinez non possano nuovamente tornare insieme sul tabellino dei marcatori. Anche e soprattutto in vista del futuro, con il belga che deve convincere la società a puntare su di lui anche per il prossimo anno.