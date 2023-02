Bastoni ha qualità imprescindibili e in Inter-Udinese gioca quasi da ala

Alessandro Bastoni torna titolare in Inter-Udinese (3-1) dopo l’assenza contro la Sampdoria. E dimostra quale sia il suo impatto sulla manovra di gioco dei nerazzurri.

PRESIDIO RIPRISTINATO – L’assenza di Alessandro Bastoni contro la Sampdoria, lunedì scorso, aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno. Perché è ormai palese quanto la manovra nerazzurra perda senza di lui, che è un costruttore attivo del gioco. E ieri sera in Inter-Udinese si è visto benissimo (qui la sua pagella). Il numero 95 raccoglie numeri e si muove quasi come un’ala d’attacco.

MANCINO INCONTENIBILE – In Inter-Udinese Bastoni è il nerazzurro che lavora più palloni in assoluto. 96 in totale per la precisione, con il secondo (Henrikh Mkhitaryan) a 83. E ancora una volta conferma l’estrema educazione del suo sinistro. Completa 65 passaggi (anche qui il primo tra i giocatori dell’Inter) col 90% di precisione. Tra i titolari solo Federico Dimarco ha fatto meglio (94% dei passaggi riusciti). Ma è più interessante vedere dove arrivano i tocchi di Bastoni, e per farlo abbiamo guardato la mappa di WhoScored.com:

Circa la metà dei palloni giocati (45 su 96) sono sopra la metà campo. Bastoni non disdegna di abbandonare presto la sua posizione sul centrosinistra della difesa, questo è risaputo (e apprezzato). Ma contro l’Udinese arriva a coprire per intero l’out di sinistra. Rinsaldando così la catena sinistra che aveva fallito a Genova. Se l’Inter deve fare la gara, come lunedì con la Sampdoria e ieri con l’Udinese, Bastoni è di fatto imprescindibile.