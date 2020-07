Pistocchi: “Inter, 12 tecnici in 10 anni senza vincere! Errore piÃ¹ grande…”

Pistocchi: “Inter, 12 tecnici in 10 anni senza vincere! Errore più grande…”

Maurizio Pistocchi, su Twitter, sottolinea i molti cambi di allenatore da parte dell’Inter negli ultimi 10 anni. Chiaro il pensiero del giornalista in merito alle voci diffuse nelle scorse ore in merito a un possibile nuovo cambio in panchina a fine stagione

TWEET – Così Maurizio Pistocchi: “Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, De Boer, Vecchi, Pioli, Spalletti, Conte. L’Inter ha cambiato 12 allenatori in 10 anni, non ha vinto niente e non ha costruito niente. L’errore più grande che una società può fare è non avere un progetto“. Di seguito il tweet del giornalista.