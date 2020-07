Lautaro Martinez Barcellona, Inter chiara: decisiva una cessione – ESPN

Ci sarebbe già un accordo verbale tra Lautaro Martinez e Barcellona, ma l’operazione di mercato non sarebbe così in discesa con l’Inter

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di ESPN, l’intesa verbale raggiunta tra Lautaro Martinez e il Barcellona potrebbe non essere sufficiente a concludere l’affare con l’Inter. Infatti quest’ultima, nonostante la volontà dei blaugrana di non pagare la clausola, non avrebbe cambiato idea. Niente contropartite tecniche, ma solo soldi. Una richiesta che starebbe mettendo in difficoltà il club blaugrana. Così la società catalana spererebbe di poter vedere soprattutto Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayern Monaco, considerato il giocatore in grado di portare il maggior contributo economico all’operazione di mercato per il nerazzurro. Il brasiliano potrebbe tornare in Premier League, dove ci sarebbero interessamenti da parte di alcune squadre, anche se al momento non ci sarebbero proposte dell’Inghilterra.

Fonte: Sam Marsden e Moises Llorens – Espn.com