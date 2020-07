UFFICIALE – Inter Women, Goldoni passa al Napoli Femminile

Eleonora Goldoni si trasferisce dall’Inter Women al Napoli Femminile: lo annuncia il club campano con un comunicato ufficiale

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale sul trasferimento dell’attaccante Eleonora Goldoni, pubblicata sul sito del Napoli Femminile. “Eleonora Goldoni è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Proveniente dall’Inter, con la quale nella passata stagione ha militato in Serie A, la Goldoni – ventiquattrenne di Finale Emilia – è stata capocannoniere del campionato di B nel 2013-2014 con il New Team Ferrara (37 reti) che ha salutato nel 2015 per volare negli States, precisamente alle East Tennessee State University con la quale ha disputato il torneo NCAA (36 gol, record assoluto). Laureatasi in Clinical Nutrition, è tornata in Italia con la maglia dell’Inter ed ora si appresta a questa avventura napoletana che inizierà in giornata. Per lei anche quattro presenze in Nazionale maggiore e tre reti in quattro partite lo scorso anno alle Universiadi 2019 che si sono svolte in Campania. Benvenuta, Eleonora!“.