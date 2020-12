Pioli si nasconde? “Scudetto, Inter e Juventus meglio di noi. PerÃ²…”

Pioli si nasconde? “Scudetto, Inter e Juventus meglio di noi. Però…”

Stefano Pioli Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro la Lazio. Il tecnico dei rossoneri ha definito Inter e Juventus più attrezzate per puntare allo Scudetto (QUI la nuova classifica)

LOTTA PER IL TITOLO – Stefano Pioli prova a nascondersi. Nonostante il suo Milan sia primo a 31 punti (+1 dai nerazzurri secondi), il tecnico rossonero definisce favorite Inter e Juventus, più attrezzate della sua squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro contro la Lazio: «Scudetto? Ci sono squadre più forti di noi, come la Juventus che è campione d’Italia o l’Inter che è arrivata a un punto e si è rinforzata, noi faremo però del nostro meglio e ce la giocheremo fino alla fine».