De Zerbi: “Inter e Milan, primi posti non per caso. Contro di loro…”

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. L’allenatore dei neroverdi ha analizzato soprattutto il momento di Inter e Milan, le due – attualmente – prime forze del campionato di Serie A.

IN TESTA – De Zerbi, dopo aver affrontato sia Inter che Milan, ha avuto modo di testare personalmente lo stato di forma di entrambe le squadre. Il tecnico dei neroverdi ne ha parlato in conferenza stampa, sottolineando come siano due squadre al momento difficili da battere. Ecco le sue parole: «Si è trattato di due partite simili che abbiamo compromesso fin dai primi minuti. Quando alzi l’asticella prima o poi cadi, sapevo che si sarebbero state delle difficoltà e dei blackout per qualcuno e così è stato. Quando vai sotto in quel modo con Inter e Milan, che sono in cima alla classifica non per caso, è normale che poi tutto si complichi».