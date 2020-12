Esposito in campo dal 1′ in SPAL-Lecce… Ma...

Esposito in campo dal 1′ in SPAL-Lecce… Ma non Sebastiano

Condividi questo articolo

Sebastiano Esposito SPAL

Alle ore 19.00 andrà in scena a Ferrara la sfida di Serie B SPAL-Lecce. Tra i padroni di casa scenderà in campo Esposito, ma non Sebastiano, attaccante in prestito dall’Inter, bensì il fratello Salvatore.

CAMPO E PANCHINA – Un Esposito in campo e uno in panchina in occasione di SPAL-Lecce. La sfida di Serie B è in programma per le 19.00 e a centrocampo sarà schierato regolarmente Salvatore. Destino diverso invece per Sebastiano, attaccante attualmente in prestito dall’Inter. Per lui partenza soltanto dalla panchina, pronto a entrare in campo per lasciare il segno e provare a convincere il tecnico Marino a concedergli maggiore spazio nelle prossime gare.