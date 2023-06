Pioli dimentica il derby con l’Inter: «Grandi in Champions League»

L’Inter se la vedrà col Torino, il Milan con il Verona: Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di Serie A (vedi articolo). Il tecnico rossonero “dimentica” però l’eliminazione in Champions League nell’Euroderby.

TIRARE LE SOMME − Il Milan scenderà in campo, per l’ultima di Serie A (vedi articolo), contro il Verona. Per l’occasione Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa, tirando le somme di un’intera stagione: «Vogliamo battere il Verona all’ultima di Serie A perché siamo il Milan. Significherebbe essere dopo il Napoli la squadra che in casa ha fatto più punti e perché abbiamo il dovere di dare il massimo. Di scendere in campo con tutte le motivazioni possibili. Eravamo partiti per cercare di vincere qualcosa e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions League e un campionato sufficiente: potevamo puntare ad arrivare secondi».