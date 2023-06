FOTO − Torino-Inter, mancano 5 ore per l’ultima della stagione!

L’Inter si prepara per l’ultima gara di questa lunghissima stagione di Serie A: col Torino per trovare gli tre punti disponibili! Manca sempre meno per la 38^ giornata del campionato italiano di massima serie (vedi articolo).

ULTIMA GIORNATA − Questa stagione 2022/23 è stata a dir poco lunghissima e ricca di impegni. L'Inter non ha saltato neanche un appuntamento tra quelli disponibili, conquistando finali in tutte le competizioni in cui è stata impegnata. Adesso testa al Torino per l'ultima gara di Serie A, prima di concentrarsi esclusivamente sulla Champions League. Il club nerazzurro scrive perciò su Twitter: «Mancano 5 ore a Torino-Inter ⏰ Con chi guarderete l'ultima partita di questa stagione di Serie A? Forza Inter!». E voi, con chi la guarderete?