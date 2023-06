Torino-Inter, l’ultima per due nerazzurri? Ancora dubbi in attacco – SM

Inzaghi continua ad avere il dubbio in attacco. In campo dal 1′ due nerazzurri che con tutta probabilità diranno addio. Tutte le ultime riportate da Sportmediaset su Torino-Inter.

TURNOVER LIMITATO – Giunti all’ultimo turno di campionato, Simone Inzaghi per Torino-Inter sceglie di puntare su alcune rotazioni, senza però esagerare. L’allenatore nerazzurro, infatti, sente la necessita di far risparmiare le energie ad alcuni calciatori ma non vuole perdere il ritmo della gara. Il pensiero fisso, infatti, è sempre e solo la finale di Champions League. Tant’è che uno dei grandi dubbi per Torino-Inter è anche quello che Inzaghi si porterà fino a Istanbul il 10 giugno. C’è ancora indecisione sull’attaccante che affiancherà Lautaro Martinez questa sera: ma Edin Dzeko sembra avere chance in più su Romelu Lukaku. Fra chi riposerà in quest’ultima giornata di Serie A c’è Federico Dimarco (vedi articolo), che non è partito questa mattina con la squadra non per acciacchi fisici ma per stanchezza. Insieme a lui sono rimasti a Milano anche gli infortunati Henrikh Mkhitaryan e Joaquin Correa. In campo dal 1′ in Torino-Inter, invece, ci saranno Samir Handanovic e Roberto Gagliardini. Questa sera entrambi, probabilmente, indosseranno la maglia dell’Inter da titolari per l’ultima volta in carriera.

Fonte: Sportmediaset – Marco Barzaghi