Piccinini: “Lukaku? Raramente ho visto uno con queste caratteristiche”

Condividi questo articolo

Sandro Piccinini

Sandro Piccinini si unisce al coro di complimenti per Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro ha deciso Borussia Monchengladbach-Inter con una strepitosa doppietta, salendo a tredici reti in Europa coi nerazzurri. Ecco le parole del giornalista sul numero 9 belga.

UNICO – Sandro Piccinini ha lustri di calcio da cui attingere per trovare paragoni col presente, ma Romelu Lukaku lo mette in difficoltà. Il bomber nerazzurro, per numeri ma soprattutto per stile di gioco, non ha quasi paragoni con altri suoi predecessori nell’Inter. Ecco le sue parole per descriverlo, attraverso un tweet al termine della vittoria sul Borussia Monchengladbach: “Raramente ho visto uno così decisivo e continuo come Lukaku nell’Inter. Complimenti al professionista e alla persona prima ancora che al giocatore 👏👏👏 #BorussiaInter”.