Lukaku: “L’obiettivo erano i tre punti, non importa come. Questa vittoria…”

Romelu Lukaku ribadisce l’importanza fondamentale della vittoria dell’Inter in casa del Borussia Monchengladbach. Ecco le sue parole ai microfoni dell’UEFA.

OBIETTIVO – Romelu Lukaku non usa mezze misure: l’Inter contro il Borussia Monchengladbach aveva bisogno dei tre punti, nient’altro. Ecco le sue parole dopo la doppietta: «Avevamo bisogno dei tre punti stasera. Siamo venuti qui con l’obiettivo di vincere la partita, non importava come. Giocando bene o giocando male, quello che contava erano i tre punti, perciò siamo molto felici di aver vinto. Abbiamo ottenuto due vittorie di fila, prima in campionato e adesso qui, dobbiamo continuare così. In queste settimane abbiamo avuto problemi sia in campionato che in Champions League, ma speriamo che questa vittoria possa essere il punto di svolta della stagione e ci porti ad essere più costanti».