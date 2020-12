Capello: “Inter molto legata a Lukaku. 1-1? Poteva essere mazzata”

Condividi questo articolo

Fabio Capello

Fabio Capello, ospite negli studi di “Sky Sport” nel post partita di Borussia Monchengladbach-Inter, celebra Lukaku la cui doppietta ha permesso di tenere aperta la speranza qualificazione.



LUKAKU FONDAMENTALE – Fabio Capello si concentra sulla prestazione di Romelu Lukaku: «Lui è fondamentale. Nel primo gol ha controllato palla e permesso il passaggio in profondità. Poi arriva Matteo Darmian, il portiere ci mette del suo, anche se il tiro è molto potente. Con Lukaku non si può giocare uno contro uno, riesce a calciare di destro e di sinistro, ha troppa potenza e velocità. L’Inter è legata molto a wuesto calciatore. Soprattutto negli spazi è un’Inter molto pericolosa. È importante aver rivisto l’Inter nel secondo tempo: prendere il gol prima di entrare negli spogliatoi è una mazzata, invece l’Inter è entrata in campo e ha cercato di fare la partita e vincere. Se può fare una cosa è registrare la difesa, commette degli errori e viene castigata».