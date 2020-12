Lukaku fa 13 con l’Inter in Europa! Statistiche impressionanti per il belga

Romelu Lukaku sale a quota 13 gol in Europa con la maglia dell’Inter. Ai nove dello scorso anno, si aggiungono i quattro di questa edizione: ecco chi ha davanti ora il belga.

TREDICI – Romelu Lukaku è quota 13 gol in Europa con la maglia dell’Inter. Per la precisione, 13 reti siglate in 15 presenze totali: una media stratosferica per il numero 9 nerazzurro. In questa edizione il rapporto tra reti e presenze è perfetto, lineare: 4 partite, 4 reti (grazie alla doppietta contro il Borussia Monchengladbach). Che vanno ad aggiungersi alle 2 in 5 della scorsa Champions League, e alle 7 reti in 6 gare di Europa League. Numeri straordinari per Lukaku, che entra con prepotenza nella classifica dei marcatori dell’Inter nelle competizioni UEFA. Con i suoi 13 gol supera in un colpo solo Obafemi Martins, Aldo Serena e Christian Vieri (a quota 12). E si siede accanto a Roberto Boninsegna, Julio Cruz, Alvaro Recoba e Rodrigo Palacio. Davanti ne restano solo tre: Sandro Mazzola (16 gol), l’idolo Adriano (18 reti) e Alessandro Altobelli (inarrivabile a quota 35).