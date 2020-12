Borussia Monchengladbach-Inter 2-3, Lukaku show! Tutto all’ultima

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Termina Borussia Monchengladbach-Inter, sfida valevole per la quinta giornata del Gruppo B della UEFA Champions League. Una doppietta di Lukaku permette ai nerazzurri di trovare una fondamentale vittoria in trasferta.

SECONDO TEMPO – Dopo il primo tempo, terminato con il punteggio di 1-1, riprende Borussia Monchengladbach-Inter. All’intervallo cambio per Marco Rose che toglie Jantschke e manda in campo Zakaria. Il primo cambio per Antonio Conte arriva al 59′, con Achraf Hakimi che prende il posto di Matteo Darmian. Al 62′ ci si mette anche la sfortuna: Romelu Lukaku fuori area appoggia un comodo pallone per Lautaro Martinez che piazza il tiro alla destra di un battuto Sommer, salvato soltanto dal palo. Per la rete dell’1-2 però è solo questione di minuti: al 64′ altra ripartenza dei nerazzurri dopo un recupero palla su Thuram, Lukaku entra in area e vince il duello fisico con Zakaria e incrocia con il destro insaccando la rete dell’1-2. Secondo cambio per i tedeschi al 69′, Breel Embolo prende il posto del capitano Lars Stindl. Risponde il tecnico nerazzurro, cambio in attacco con Alexis Sanchez che sostituisce Lautaro Martinez. Al 73′ arriva anche il tris per gli ospiti! Ripartenza palla a terra dalla difesa, Hakimi brucia Wendt sulla destra e mette in mezzo per Lukaku che tutto solo appoggia in rete il pallone che gli vale la doppietta personale e l’1-3. Il gol della tranquillità dura veramente poco, perché soli due minuti dopo arriva un erroraccio di Sanchez che si fa soffiare il pallone a centrocampo, ripartenza dei tedeschi e Plea mette a segno la rete della doppietta e del 2-3. L’Inter prova a ristabilire le gerarchie, proprio con Sanchez che entra in area dalla destra, palla in mezzo e Young a due passi dalla porta completamente vuota riesce incredibilmente a sbagliare la rete del 2-4. All’83’ arriva anche la tripletta di Plea, nonché la rete del pareggio. Tiro da fuori, nemmeno troppo irresistibile, Handanovic resta immobile e il pallone si insacca all’angolino. Dopo il controllo al VAR, però, Makkelie annulla per una posizione di fuorigioco di Breel Embolo che disturba il portiere sloveno. Ultimo cambio pr Conte all’87’, con Ivan Perisic che prende il posto di Ashley Young. Dopo 6 minuti di recupero termina Borussia Monchengladbach-Inter, i nerazzurri resistono e vanno a giocarsi ogni speranza di qualificazione all’ultima giornata, dove sarà fondamentale vincere con lo Shakhtar Donetsk e sperare in ogni risultato che non sia un pareggio tra i tedeschi e il Real Madrid.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2 – 3 INTER

MARCATORI: Darmian (I) al 17′, Plea (B) al 45’+1 e al 75′, Lukaku (I) al 64′ e al 73′

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): 1 Sommer; 18 Lainer, 24 Jantschke, 28 Ginter, 17 Wendt; 6 Kramer, 32 Neuhaus; 19 Lazaro, 13 Stindl (C), 10 Thuram; 14 Plea.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grun; 3 M. Lang, 7 Herrmann, 8 Zakaria, 11 Wolf, 15 Beyer, 16 I. Traoré, 22 Benes, 36 Embolo, 40 Poulsen.

Allenatore: M. Rose

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu; 2 Hakimi, 7 A. Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: A. Conte

Note: Palo di Lautaro Martinez (I) al 62′, gol annullato a Plea (B) all’85’; Ammoniti: Stindl (B) al 10′, Lautaro Martinez (I) al 19′, de Vrij (I) al 58′, Barella (I) al 71′, Lainer (B) al 74′, Young (I) al 79′, Conte (all. I) all’85’, Rose (all. B) all’85’, Gagliardini (I) al 90’+1, Bastoni (I) al 90’+4, Plea (B) al 90’+5; Sostituzioni: Zakaria per Jantschke (B) al 46′, Hakimi per Darmian (I) al 59′, Embolo per Stindl (B) al 69′, Sanchez per Lautaro Martinez (I) al 71′, Wolf per Wendt (B) al 78′, Perisic per Young (I) all’87’; Recupero: 1′ (PT), 6′ (ST)