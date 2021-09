Perrone: «Inter diversa ma necessario passo in più. Mostrare scudetto»

Roberto Perrone, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, ritiene l’Inter una squadra consistente ma che dovrà fare ancora un passo in più di consapevolezza.

CRESCERE − Così il giornalista Roberto Perrone sui nerazzurri: «Una differenza si è già vista rispetto a certe partite dello scorso anno. L’Inter è più consistente ma è necessario un passo in più. In Champions League con certe squadre come il Real Madrid, se concedi qualcosa gli altri se lo prendono subito. L’Inter − ho visto l’esultanza di Alexis Saelemaekers a Liverpool che mostrava il logo della Champions League − deve mostrare invece lo scudetto. Ciò deve essere confermato, bisogna salire il gradino della consapevolezza per crescere in maniera decisiva».