Biasin: «Amarezza per il KO ma Inter alla pari. Forse con Lukaku…»

Fabrizio Biasin ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid durante Tutti Convocati. I nerazzurri hanno giocato alla pari degli avversari e, secondo il giornalista, con Lukaku l’Inter probabilmente avrebbe vinto.

RAMMARICO − Questa la battuta di Fabrizio Biasin a Radio 24 sul match di Champions League di mercoledì sera: «Non riesco ad essere triste per la gara. Un conto è il KO dell’anno scorso, un conto quello di quest’anno. L’Inter ha giocato alla pari del Real Madrid. Ovviamente c’è amarezza per i mancati tre punti e adesso toccherà vincere per forza la seconda partita. Probabilmente con Romelu Lukaku vincevi la partita, perché tra le tante occasioni create una te la buttava dentro. L’atteggiamento dello scorso anno era molto remissivo, giocando molto in fase di copertura».