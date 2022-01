Perinetti: «Inter voto 8! Il Napoli si propone come sua seria concorrente»

Perinetti ha dato i voti al mercato al termine della sessione invernale, che si è chiusa alle 20 (vedi articolo). Queste le dichiarazioni del dirigente a Sportitalia, che si sofferma su Inter e Napoli oltre alla Juventus.

PROMOSSE – Per Giorgio Perinetti i voti sono tendenzialmente positivi: «Do 9 alla Juventus, perché due giocatori importantissimi e questo investimento sul giovane Federico Gatti. L’Inter 8 perché ha preso due giocatori funzionali, le altre un po’ sono distanti con il Napoli 7. È stato coerente col suo mercato estivo: non vendere, mantenere giocatori che possono far bene. Recuperando qualche infortunio Luciano Spalletti si propone come serio concorrente per l’Inter, che rimane la favorita assoluta».