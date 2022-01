L’Inter getta le basi a gennaio per raccogliere in estate: programma definito

L’Inter chiude il mercato di gennaio con gli acquisti di Gosens e Caicedo. Ma la società ha gettato le basi per la sessione estiva.

MOSSE PERFETTE – L’Inter chiude la sessione invernale di calciomercato dopo quasi un mese in sordina. Poi nell’arco di tre giorni piazza due colpi fondamentali, nel breve e nel lungo termine. Parliamo ovviamente di Felipe Caicedo, che porta solidità e alternative nell’attacco di Simone Inzaghi, e Robin Gosens, che inizierà a raccogliere l’eredità di Ivan Perisic. Due mosse forse ponderate a lungo da Beppe Marotta, che hanno poi visto un’accelerata improvvisa. E ora l’Inter si trova con due innesti perfetti per affrontare la seconda parte di stagione. Con le idee già chiare per l’estate.

PIANI DEFINITI – Soprattutto l’acquisto di Gosens dall’Atalanta è un colpo che fa rima con programmazione. Con lui infatti l’Inter cancella le ansie legate al non rinnovo di Perisic (che si libererà il 1° luglio). E di programmazione si può parlare anche in vista dell’estate. La società infatti ha già avviato alcune trattative che porteranno a due nuovi rinforzi per la prossima stagione. Parliamo ovviamente di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, entrambi in forza al Sassuolo. Con loro i nerazzurri puntano a rinforzare le rotazioni a centrocampo e portare a Milano l’erede naturale (per caratteristiche fisiche, soprattutto) di Edin Dzeko. I rapporti tra le due società sono ottimi, e le parole di Giovanni Carnevali, AD dei neroverdi, suonano come un temporeggiamento necessario a definire meglio l’offerta dell’Inter. Ma il futuro nerazzurro sembra verde, oltre che italiano.