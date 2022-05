Perinetti: «Inter davanti per Dybala! Scudetto? Sorpresa maturità Milan»

Giorgio Perinetti, su Tmw, ha parlato del futuro di Dybala con l’Inter davanti a tutte. Poi una considerazione sulla lotta Scudetto. Milan sorprendente per maturità

SCUDETTO E MERCATO − Il pensiero di Perinetti sulla corsa finale e sul futuro di Dybala: «E’ stata una lotta appassionante, entrambe hanno avuto qualche momento di stop. Ma il Milan ha dalla sua di essere davanti, ha sorpreso la maturità alla quale sono arrivati in breve tempo calciatori molto giovani. Ha tenuto testa all’Inter. Deve fare un punto, poi nel calcio ci sono state tante sorprese. La maturità dei giovani del Milan dovrebbe far stare tranquilli Pioli, Maldini e Massara. Dybala? Ha talento e ancora voglia di vincere. Ha passione per quello che fa, è un giocatore che può dare qualcosa in più. Credo che l’Inter sia davvero davanti».