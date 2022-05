Stendardo: «Inter, senza titolo stagione incompiuta! Milan più continuo»

Guglielmo Stendardo, ospite negli studi di Rai Sport durante il programma 90°minuto del sabato, ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Milan. Stagione incompiuta se i nerazzurri non dovessero trionfare

STAGIONE INCOMPIUTA − Secondo Stendardo, per l’Inter stagione non proprio positiva se non dovesse vincere lo Scudetto: «Nel calcio mai dire mai. Il Milan rispetto all’Inter ha avuto maggiore continuità. Nelle ultime 5 partite ha fatto 5 vittorie di fila. L’Inter, ha fatto un ottimo lavoro Inzaghi con due trofei vinti e gli ottavi di Champions League raggiunti. Ma se non dovesse vincere il titolo sarà però una stagione incompiuta. Merita di più il Milan».