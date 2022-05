Pantano: «Scudetto? Dalla parte di Inzaghi! Si attacca a un suo vissuto»

Pantano, ex schermidore che ora lavora in radio a Roma, spera che Inzaghi oggi riesca a superare Pioli nell’ultima giornata di Serie A. Da tifoso della Lazio, in collegamento con Dribbling su Rai 2, ricorda un precedente che può aiutare l’Inter.

L’EX – Stefano Pantano tifa Lazio ma per l’ultima giornata è con l’Inter, grazie a Simone Inzaghi: «Un grande legame, perché è arrivato qui che era un ragazzino e ha vinto tanto da giocare e allenatore. È partito dai piccolissimi, ha scalato tutte le classifiche dai settori giovanili alla Primavera. Poi il grande salto in prima squadra. È un allenatore che sa trasmettere tanto, sa far sentire tutti importanti e creare gruppo: è per quelo che comunque i giocatori danno tutto per lui. Devo dire che se la stanno giocando due allenatori bravi e bravissime persone, mi fa piacere. Io, per il rapporto che ho, tengo dalla parte di Inzaghi. Purtroppo l’Inter ha buttato un match point con quella partita di recupero che avrebbe significato tanto, col Bologna. Lì si sono giocati una bella fetta di scudetto, però lui ha vissuto quello unico vinto un’ora dopo la fine del campionato, un qualcosa di quasi impossibile. Credo che si stia attaccando anche a quello. L’Inter è più forte, ma il Milan fino ad adesso è stato più bravo».