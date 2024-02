Pedullà: «Trattative saltate, mai come quest’anno! Calciomercato di improvvisazione»

Stefano Sensi è solo uno dei tanti affari saltati in questa sessione di mercato. Alfredo Pedullà in collegamento con gli studi di Sportitalia ha espresso la sua opinione generale anche sul mercato invernale in Serie A.

TRATTATIVE SALTATE – Alfredo Pedullà ha tirato le somme dell’ultima sessione di mercato in Serie A, caratterizzata soprattutto da tante trattative saltate come per esempio quella di Stefano Sensi: «Trattative saltate? A gennaio sono state veramente tante, mai come quest’anno! Quest’anno veramente a dismisura, forse perché è stato fatto un mercato di improvvisazione. Io il massimo voto che posso dare dopo una sessione così è 6,5, ma solo a un paio, come per esempio la Roma. È stato forse il mercato più brutto di tutte le sessioni di mercato, veramente povero. Tante situazioni che non sono state fatte».