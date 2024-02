Inter-Juventus, Allegri pensa a una novità in attacco – Sky

Massimiliano Allegri, in una Continassa blindata, lavora per definire al meglio i dettagli della sua Juventus in vista della sfida di domenica sera al Meazza contro l’Inter. Cambia il partner d’attacco secondo Sky Sport.

ATTENZIONE – A meno di due giorni dal delicato derby d’Italia tra Inter e Juventus, negli studi di Sky Sport hanno ipotizzato la possibile formazione di Massimiliano Allegri con alcune novità soprattutto in avanti. La Juventus si affida al solito trio difensivo composto da Gatti, Bremer e Danilo. In un match in cui non c’è bisogno di presentazioni, nello spogliatoio si parla principalmente del reparto offensivo e di chi dovrà affrontare il terzetto di difesa dell’Inter. Nel match di domenica sera contro l’Inter, il tecnico Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Arkadiusz Milik.

BALLOTAGGIO – Con un centrocampo che va verso la definizione più totale, in avanti invece si lavora per capire quale sarà il partner di Dusan Vlahovic. Con Kenan Yildiz che fino a ieri era in netto vantaggio, negli studi di Sky Sport hanno dato il nome di Federico Chiesa come secondo attaccante al fianco del serbo. L’azzurro potrebbe essere la mina vagante dell’attacco bianconero in un derby delicatissimo dove si potrebbe assegnare una fetta grossa del prossimo scudetto.