Marianella: «Inzaghi, con lui l’Inter rende benissimo! E su Conte vi dico»

Massimo Marianella, noto giornalista, nello studio di Sky Sport ha parlato al termine dell’anticipo del venerdì tra Lecce e Fiorentina. Tanti i temi toccati, tra cui anche Inter-Juventus e un appunto sulla stagione di Simone Inzaghi e del futuro di Antonio Conte.

FUTURO – Archiviata la vittoria del Lecce contro la Fiorentina, negli studi di Sky Sport il noto giornalista Massimo Marianella ha commentato ad ampio raggio il presente e il passato dell’Inter. Queste le sue parole, tra cui un passaggio su Simone Inzaghi: «Inzaghi fa rendere l’Inter benissimo anche in Europa, dove l’anno scorso non era considerata una delle migliori. Sfiorata l’impresa di vincerla in finale. In quella finale si è visto il tanto di Simone Inzaghi. Poco più avanti dalla sua panchina ci stava un certo Pep Guardiola che per un pochino l’ha tenuto in scacco. Alla fine l’ha vinta il Manchester City, dico con merito dopo il percorso fatto. L’Inter che esce con dei rimpianti è un merito alla squadra, alla società. Il futuro di Antonio Conte? Lui è abituato, non si farà scalfire da queste situazioni del suo passato. Ha comunque allenato Chelsea e Tottenham, a Londra è la massima rivalità. Se dovesse essere così, ribadisco il se, arriva al Milan da rilassato. Conte è un allenatore straordinario».