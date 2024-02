Prima Pagina IN Edicola: Rabiot in scadenza con la Juventus, Inter ci pensa!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Domani sera l’Inter Djokovic e la Juventus Sinner si giocano lo scudetto. GRANDE SLAM: Inzaghi punta su Mkhitaryan e anche sulla freschezza di Calhanoglu, Barella e Dimarco. Allegri aspetta Rabiot. Danilo studia Thuram, Yildiz inventa per Vlahovic.

Napoli elimina Zielinski “interista”, il centrocampista polacco ha trovato un accordo con i nerazzurri: De Laurentiis ha così deciso di farne a meno in Champions League

TUTTOSPORT

L’Inter ci pensa, ma Rabiot: no! Strategia Marotta aggiungono pepe alla sfida con la Juventus: se però non ci sarà rinnovo, il francese andrà via dall’Italia. Il club nerazzurro potrebbe essere costretto a vendere Barella: di qui l’interesse per il bianconero che ora come ora è in scadenza di contratto.