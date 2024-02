Nela: «Lautaro Martinez e Vlahovic? Scelgo il più completo!»

Sebino Nela, ex difensore della Roma, negli studi di Rai 2, nel corso della puntata di “A Tutto Campo”, ha commentato il derby d’Italia tra Inter e Juventus in programma domenica sera a San Siro e un passaggio su Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic.

SCELTA – Sebastiano Nela, ex difensore di Roma e Genoa, nella puntata odierna di “a Tutto Campo”, ha commentato la situazione in casa Inter in attesa della sfida contro la Juventus. Tra meno di due giorni il delicato derby d’Italia in programma a San Siro. Queste le sue scelte per quanto riguarda la sfida nella sfida lanciata da Rai 2: «In porta scelgo Yann Sommer, anche per come si muove dico che l’austriaco mi piace di più. Lui è un portiere che si conosce da tantissimi anni. In una squadra come l’Inter può migliorare. Rimane uno dei più forti in Europa. Acerbi da tanto tempo è un grandissimo difensore».

ATTACCO – L’ex difensore poi, ha fatto la sua scelta tra attacco e centrocampo: «Tra Nicolò Barella e Adrien Rabiot scelgo il francese, Marcus Thuram invece per me è stata una grandissima sorpresa. Ha avuto un impatto straordinario. Questo Chiesa non saprei dove metterlo in questa Inter. Tra Lautaro Martinez e Vlahovic prendo l’interista, è più completo tra i due. Un giocatore implacabile».