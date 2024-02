Lecce, incredibile al Via del Mare! Controsorpasso e incubo Fiorentina

Il Lecce vince in rimonta 3-2 contro la Fiorentina, succede tutto nei minuti finali dopo un ottimo primo tempo dove i ragazzi allenati da Roberto D’Aversa non solo trovano il gol del vantaggio, ma sfiorano anche il raddoppio. Irriconoscibili i primi 30 minuti del secondo tempo, con la Fiorentina che sfrutta l’errore di Falcone e ribalta momentaneamente la partita. Ma è nei minuti finali che i padroni di casa pareggiano e poi addirittura vincono la partita.

RIMONTA – Incredibile vittoria del Lecce che ribalta tutto nei minuti finali. I salentini cominciano benissimo la partita con la prima grande occasione dopo appena dieci minuti di gioco con la traversa colpita da Kaba di testa sull’assist preciso di Banda dalla sinistra. I padroni di casa dominano nel primo tempo creando non pochi problemi alla difesa viola. Al quindicesimo Almqvist si inserisce in area di rigore e viene atterrato da Martinez Quarta, l’arbitro inizialmente concede un calcio di rigore. Ma il VAR interviene per segnalare il fallo fuori area. Il Lecce concretizza quanto di buono fatto nei primi quindici minuti e da calcio piazzata Oudin spiazza Terracciano per il gol del vantaggio. Al 26′ il Lecce sfiora addirittura il gol del raddoppio con il palo colpito da Krstovic. Nel secondo tempo la squadra allenata da Vincenzo Italiano entra in campo con tutt’altra mentalità. Tanto basta per pareggiare i conti al 50′ con il tiro dalla distanza di Rolando Mandragora. Al 67′ la Fiorentina ribalta tutto con il gol di Beltran che sfrutta l’erroraccio difensivo di Falcone e ribadisce facile in rete. All’89’ succede l’impensabile: colpo di testa di Nzola che diventa praticamente un assist per Piccoli che stacca di testa e pareggia il risultato. Al Via del Mare succede di tutti e al 92′ il Lecce segna addirittura il gol del vantaggio con il tiro di Krstovic parato da Terracciano, il portiere respinge nelle parti di Dorgu che calcia in porta violentemente.