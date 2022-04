Pedullà: «L’Inter può vincerle tutte. Lo dissi prima della Roma e lo ripeto»

Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, si è concentrato sulle possibili trappole per Inter e Milan in ottica Scudetto. Il giornalista conferma quanto detto alla vigilia della Roma

INSIDIE − Il commento di Pedullà in merito ai prossimi impegni delle due milanesi: «Trappole per Inter e Milan? Prima di sabato mi sono esposto. Ho detto che se l’Inter avesse vinto contro la Roma poi avrebbe potuto vincerle tutte. Lo confermo ancora. I nerazzurri hanno un calendario abbordabile e nelle condizioni di poterle vincerle tutte. Il Milan sta bene, contro squadre che ti fanno giocare come la Fiorentina le interpreta nel migliore dei modi».