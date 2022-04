Leonardi: «Inter, la vittoria a Torino la chiave. Scudetto? Pochi dubbi»

Pietro Leonardi, in collegamento su Sportitalia mercato, ha parlato della lotta Scudetto con Inter e Milan coinvolte. L’ex dirigente del Parma ha fatto anche una previsione sull’esito finale

CALENDARIO − Le parole di Leonardi sull’andamento prossimo delle due milanesi in campionato: «In merito alle ammonizioni e diffide ok però sulla carta l’Inter può vincerle veramente tutte. La chiave è stata la gara vinta a Torino immeritatamente. Da lì è partito un altro campionato. Il Milan sta facendo qualcosa di straordinario, da l’impressione di essere la squadra più coesa per l’obiettivo. Io penso che l’Inter riuscirà ad ottenere i punti che cerca. Gli scogli più importanti li avrà il Milan contro Fiorentina e Atalanta, sono partite difficili. Però ci sta tutto ma penso che il campionato lo vince l’Inter».