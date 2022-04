Manchester City-Real Madrid già partita dell’anno! Spettacolo all’Etihad: 4-3

Puro spettacolo all’Etihad Stadium, dove si è appena conclusa la prima semifinale di andata tra Manchester City e Real Madrid.

IN SOLI 10 MINUTI – Si conclude in questi minuti la prima delle due semifinali, cioè quella tra Manchester City e Real Madrid, partita di andata. Tutto sommato meglio gli inglesi sotto il punto di vista del gioco e delle azioni da gol create, anche se gli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti non hanno mai mollato la presa. Primo tempo ricco di emozioni con i Citizens avanti 2-1, con il doppio vantaggio trovato addirittura nei primi dieci minuti. Decisive le reti di Kevin De Bruyne e Gabriel Jesus. Il Real Madrid nonostante la grande difficoltà riesce comunque ad accorciare le distanze con Karim Benzema.

COME NEL PRIMO TEMPO – I ritmi nel secondo tempo sono ancora elevatissimi, tant’è che al 52′ Foden riesce a trovare il gol dopo aver sprecato precedentemente l’occasione a porta vuota su assist di Mahrez. Il Real Madrid non ci sta, e appena due minuti dopo accorcia ancora una volta le distanze con una rete stratosferica di Vinicius jr che parte da centrocampo. Dopo qualche minuto si fa avanti ancora il Real Madrid, con Militao che di testa sfiora addirittura la rete del pareggio. La partita continua a regalare grandi emozioni, così al 74′ la squadra allenata da Pep Guardiola trova il quarto gol grazie a una magia di Bernardo Silva dalla distanza con il mancino e palla sotto la traversa. Passano appena sei minuti di gioco, che l’arbitro fischia il dischetto dell’area di rigore concedendo il penalty al Real Madrid, che Karim Benzema (autore di una doppietta) realizza nel migliore dei modi con un pallonetto.