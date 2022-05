Pedullà: «Inter forte su Mkhitaryan, obiettivo concreto del club!»

Pedullà dagli studi di Sportitalia ha parlato del futuro di Henrick Mkhitaryan, con l’Inter sempre in prima fila qualora non dovesse rinnovare il suo contratto.

INTERESSE CONCRETO – Alfredo Pedullà ha ribadito la volontà del club nerazzurro di puntare forte sul calciatore armeno (uscito per infortunio in finale), soprattutto qualora non dovesse rinnovare il suo contratto con la Roma: «L’Inter è forte su Henrick Mkhitaryan, è un obiettivo concreto della squadra nerazzurra».